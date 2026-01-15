Çinli şirket, tamamı Huawei çipleriyle üretilen yeni yapay zeka modelini tanıttı

Çinli yapay zeka geliştiricisi Zhipu, GLM-Image adını verdiği yeni modeli, eğitim sürecinin tamamını yerli çiplerle başarıyla tamamlayan Çin’in ilk üst düzey yapay zeka modeli olarak tanımladı ve bu modelin Çin’in yerli çiplerinin potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen sektör oyuncuları için “değerli bir referans” olmasını umduğunu belirtti.



Açıklamanın ardından Zhipu’nun Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri çarşamba günü yüzde 19 yükseldi. Tsinghua Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı tarafından kurulan Zhipu, kurumsal adı Knowledge Atlas Technology altında geçtiğimiz cuma günü halka arz edildi. Hisse senedi, ilk işlem gününden bu yana toplamda yüzde 36’dan fazla değer kazandı.

YERLİ ALTERNATİFLERİ TEŞVİK

Zhipu’nun Huawei çipleriyle eğitilen modeli piyasaya sürmesi, Çin hükümetinin Nvidia’ya yerli alternatifleri teşvik etme politikasına da paralel bir adım olarak değerlendiriliyor. The Information’ın aktardığına göre Çin hükümeti, bazı teknoloji şirketlerine Nvidia’nın H200 çiplerini yalnızca üniversiteler ile araştırma-geliştirme laboratuvarları gibi özel durumlar kapsamında onaylayacağını bildirdi.



Şirketin bu adımı, Çin’in Amerikan yapay zeka çiplerine olan bağımlılığını azaltma ve kritik teknoloji alanlarında kendi kendine yeterliliğini artırma çabalarının son örneği olarak öne çıkıyor.