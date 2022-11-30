Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-15 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay mekiğinin, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendiği bildirildi.



Şıncou-15, dün, "Long March-2F Y15" taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.



Taykonotlar, halen istasyonda bulunan üç kişilik ekip ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapacak.



Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.



Seferin komutanlığını üstlenen 57 yaşındaki Fey, 2005'te Çin'in ikinci insanlı uzay uçuşu olan Şıncou-6 görevine katılmıştı.



Taykonotlar Dıng ve Cang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI



Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzayİstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.



Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong İstasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.



İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) 31 Ekim'de fırlatılmıştı.



Çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.



Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda, üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.