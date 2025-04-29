Çinli taykonotların Dünya'ya dönüşü ertelendi

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfıng iniş sahasındaki hava koşullarının göreve elverişli olmadığı belirtildi.



Açıklamada, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı taşıyacak Şıncou-19 mekiğinin dönüşü için güvenli şartların oluşacağı ileriki günlerde yeniden planlama yapılacağı kaydedildi.



30 Ekim 2024'ten bu yana uzay istasyonunda görev yapan Şıncou-19 taykonot ekibi, 24 Nisan'da istasyona gönderilen Şıncou-20 taykonot ekibi ile yörüngede görev devir teslimi yapmıştı.

