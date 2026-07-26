Çinli teknoloji devinden gizemli ipucu, insansı robot modeli görücüye çıkabilir

Çin merkezli teknoloji ve otomotiv firması BYD, şirket yöneticilerinin daha öncesinde robotik alanına girişini doğrulamasının ardından, insansı bir robot modelini ilk kez halka göstermeye hazırlanıyor olabilir.

CnEVPost 'un yaptığı habere göre, BYD'nin Di Space Zhengzhou mağazasının WeChat hesabından Cumartesi günü insansı bir robotun tanıtım posteri paylaşılarak, ürünün Ağustos ayının başlarında ilk kez halka tanıtılacağına dair ipucu verildi.

Posterin, BYD'nin resmi ana platformunda değil de, çevrimdışı bilim eğitimi ve deneyim mekanları için yerel bir kanal işlevi gören hesaplarında paylaşılması dikkat çekti. BYD henüz tanıtım zamanlamasına veya ürün detaylarına yönelik herhangi bir duyuruda bulunmadı.

Yine de Di Space'in uygulamalı ve etkileşimli gösterimler için konumlandırılmış durumda olması, Ağustos başındaki etkinliğin sadece bir konsept tanıtımından öte, fiziksel bir prototipin ilk halka açık gösterimi olacağına dair yaygın beklentilere yol açtı.

BYD yöneticileri daha önce de bu alana yönelik hedeflerinin sinyalini vermişti. Şirketin başkan yardımcısı Stella Li geçen ay yaptığı açıklamda, her BYD mağazasında müşterilere araçları sergileyip tanıtmakla görevli robotların konumlandırılmasını umduğunu söylemişti.

"Amacım her mağazaya iki veya üç robot yerleştirmek. Robotlar müşterilere ürünleri açıklayabilir, ortamı canlandırabilir ve hatta araçları sergileyebilir."diyen Li, BYD için evlerde ve hizmet sektöründe kullanılacak insansı robotların büyük bir pazar oluşturacağını ve robot satış danışmanlarının önümüzdeki bir iki yıl içinde pratik hale gelebileceğini belirtti.

Li, yine de mağazada kullanılan robotların insan satış elemanları ve müşteriler arasındaki duygusal bağın yerini alamayacağını söyleyerek "Hala insan personellere ihtiyaç duysak da robotik çalışanlar hizmetlerimizi daha da geliştirmemize yardımcı olabilir."dedi.

O dönemdeki yerel bir medya raporuna göre, BYD, 15. İş Birimi bünyesinde insansı robotlar da dahil olmak üzere somutlaştırılmış yapay zekâ ürünleri geliştirmek için 2024 yılının sonlarında özel bir ekip kurdu.

Li, daha önce otomotiv sektöründeki yapay zeka işlevlerinin robotik teknolojisiyle aynı köklere sahip olduğunu ve bunun da otomobil üreticilerine doğal bir avantaj sağladığını açıklamıştı.

Ayrıca BYD'nin, hem kendi bünyesinde geliştirdiği robotları hem de diğer şirketlerle birlikte geliştirdiği ürünleri üretecek açık bir robot platformu kurmayı planladığını belirtti Li.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ROBOTİK ÇAĞI BAŞLADI

Otomobil üreticilerinin robotik alanına yönelmesi Çin'de bir trend haline geldi. Chery tarafından desteklenen Aimoga markası, tüketicilere insansı robotlar satmaya başlarken, SAIC-GM de batarya montaj hattında tekerlekli insansı robotlar kullanmaya başladı.

Xpeng de, insansı robot modeli Iron'ın seri üretimine bu yılın sonuna kadar başlamayı hedefliyor.

Nio Inc.'in kurucusu, başkanı ve CEO'su William Li, Mart ayında şirketin güncel olarak daha fazla otomobil satmaya odaklanacağını söylemişti. Ancak şirketin çip iştiraki GeniTech Co Ltd (Shenji), bu ayın başlarında büyük bir yapay zeka etkinliğinde "Ruidong" adındaki somutlaştırılmış zeka geliştirme platformunu tanıttı.

BYD halihazırda insansı robotları kullanan bir şirket. UBTech Robotics, Kasım 2024'te insansı robotları ile sürücüsüz araçlar arasındaki iş birliğine dayalı operasyonların bir BYD fabrikasında kullanıma alındığını açıklamıştı.