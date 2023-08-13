Çinli teknoloji şirketi Fourier, yapay zeka destekli insansı robot GR-1'i tanıttı

Alex Gu, geliştirdikleri insansı robotlar hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Rehabilitasyon robotlarında kullanılan pek çok teknoloji aslında insansı robotlara da uygulanabilir. İnsansı robotlar hem güçlü hem de hafif olan çok iyi motorlar gerektiriyor ve biz bunları kendimiz geliştirebiliyoruz."



"İlk kez ayağa kalktığını, bağlı olmadığını ve kendi başına yürüdüğünü gördüğümüzde, bu tüm mühendislerimiz için büyük bir cesaret oldu. Yeni doğmuş bir bebeği büyütmek gibiydi."



Fourier daha sonra yürüyen GR-1'in çevrimiçi bir videosunu yayınladı ve birçok izleyiciden övgü aldı, ancak aynı zamanda çok sayıda şüphe edenlerde oldu.



Gu, videoya şüpheyle yaklaşanlar olduğunu belirterek, "Bazı izleyiciler videonun bilgisayar tarafından oluşturulduğunu söyledi. Bu alanın henüz erken bir aşamada olduğunu ve insanların farklı görüşlere sahip olacağını anlıyorum, tıpkı 20 yıl önce bazılarının elektrikli araçların yollarda seyahat edip edemeyeceğini tartışması gibi." ifadelerini kullandı.



Teknik zorluklara ek olarak, araştırmacılar ve robotik uzmanları, şirketlerin insansı robotları daha geniş tüketici pazarında ticarileştirmede hala büyük zorluklarla karşılaştıkları konusunda uyarıda bulundular.



Çinli araştırma enstitüsü Shendu Technology'nin direktörü Zhang Xiaorong, "İnsansı robotlar şu anda çoğunlukla laboratuvarlarda yaşıyor ve son derece pahalılar. Nispeten yüksek kaliteli bir makine milyonlarca yuana mal olabilir." dedi.

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