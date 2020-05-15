Cinsiyetler arası iş bölümü 19 bin yıl öncesine dayanıyor

Bilim insanları Tanzanya'nın Engare Sero bölgesinde bulunan fosilleşmiş 408 insan ayak izini inceledi.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, iş bölümünün cinsiyetlere göre belirlenmesi 19 bin yıl öncesine dayanamıyor olabilir.



Chatham Üniversitesi’nde görev alan bilim insanlarının imza attığı araştırma kapsamında ayak izlerinin yiyecek bulmak için çevrede dolaşan 14 kadına ve onları korumak için görevlendirilen iki yetişkin erkeğe ve bir de erkek çocuğuna ait olabileceği belirtildi.



Araştırmanın sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan ekip, ayak izlerini 19 bin 100 ve 5 bin 760 yaşları arasında tarihlendirdi.



Bilim insanları bulgulardan yola çıkarak, toplumlardaki cinsiyete dayalı iş bölünmelerinin geç Pleistosen dönemine kadar geriye gidebileceğini belirtti.