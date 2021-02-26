Çip krizi Tesla’yı vurdu: Model 3 üretimine ara verildi

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Pandemi nedeniyle dünya genelinde 2.5 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Pandemi insan sağlığının dışında bir çok farklı krizi de beraberinde getirdi.

Pandemi döneminde çip üreticileri hızlı tüketim elektronik sektörüne yönelirken, dijitalleşen otomotiv sektörüne stok yetiştiremez hale geldi.

Çip krizi sebebiyle dünyada fabrikalar birbiri ardına üretimi yavaşlatırken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’dan oldukça kritik bir hamle geldi.

Electrek’te yer alan habere göre, söz konusu tedarik sorunları nedeniyle şirket Model 3’ün üretim bandını 2 haftalığına kapatma kararı aldı.

Bloomberg’in ulaştığı bilgiye göre, şirket söz konusu kararı geçtiğimiz günlerde çalışanlarını bildirdi.

Söz konusu mesajda üretim bandının 7 Mart’ta kadar çalıştırılmayacağı bilgisinin altı çizildi.