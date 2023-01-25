Çip raporu İngiltere'yi karıştırdı: Buzdolabından bile gözetleniyor olabilir

"Çin, mikroçipler aracılığıyla İngiltere'deki herkesi gözetleyebilir."



Bu çarpıcı tespit, İngiltere'de yeni yayımlanan bir rapora ait.



Raporu, hükümete Pekin'le ilgili tavsiyelerde bulunan eski bir diplomat kaleme aldı.



Raporda, akıllı ev aletlerine Çin tarafından yerleştirilen mikroçiplerin, ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu bilgisi yer aldı.



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"Çin, İngilizleri buzdolabı ve diğer akıllı ev aletleri aracılığıyla izliyor olabilir." dendi.



Raporda, üç Çin menşeli şirketin akıllı cihazlarda küresel pazarın yüzde 54'üne hakim olduğu vurgulandı.



İngiliz basını da, çipler aracılığıyla Çin hükümetine veri akışı sağlanabileceğini yazdı.



Bu ayın başında da, İngiliz hükümetine ait arabalarda Çin'e ait izleme cihazları bulunmuştu.