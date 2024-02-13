Çip üreticisi Arm, hisselerini ikiye katladı

ARM HOLDİNGS NEDİR?



Arm Holdings, Birleşik Krallık merkezli bir şirkettir ve mobil cihazlar, IoT (nesnelerin interneti), tüketici elektroniği, endüstriyel ekipmanlar ve diğer birçok alanda kullanılan mikro işlemcilerin tasarımını sağlar.



ARM, özellikle ARM mimarisine dayanan işlemcileri geliştiren ve lisanslayan bir şirkettir. ARM işlemcileri, düşük güç tüketimi, yüksek performans, küçük boyut ve düşük maliyet gibi avantajlar sunar, bu nedenle birçok mobil cihazda, tabletlerde, akıllı telefonlarda ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinde yaygın olarak kullanılırlar.



Arm, 1990 yılında Cambridge'de bir grup çip tasarımcısı tarafından kuruLAN Arm 2016 yılında Softbank tarafından satın alındı. Ancak 2022'de Nvidia'ya satmayı planladığı anlaşma dünya çapındaki düzenleyicilerin itirazlarıyla karşılaştı ve SoftBank, Arm'daki hisselerini Nasdaq borsasında satmaya karar verdi.



Bu durum, SoftBank için olumlu bir gelişme oldu, zira şirket diğer yatırımlarında zarar etmişti. SoftBank hala Arm'ın yaklaşık %90 hissesine sahip ve geçen hafta kendi hisseleri neredeyse %30 oranında değer kazandı.

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