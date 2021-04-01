Çip üreticisi TSMC kesenin ağzını açtı: 100 milyar dolarlık yatırım

Corona virüs pandemisi çiplere olan talebi artırdı. Artan bu talebe şirketler yetişemiyor. Bu nedenle otomotiv sektöründe üretim krizi yaşanıyor. Türkiye'ye de sıçrayan krizde bazı fabrikalarda üretim durdu.



Krizin büyüyerek başta bilgisayar ve akıllı telefon üretimi olmak üzere diğer sektörlere de sıçramasından endişe ediliyor.



Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC - Tayvan Yarı-İletken Üretim Şirket) yeni bir açıklama yaptı. TSMC üç yıl içerisinde çip üretimine 100 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını duyurdu.



Şirket gelişmiş çiplere artan talebi karşılamak istediklerini belirtti. TSMC 2021 eylem planı kapsamında 25-28 milyar dolarlık bir yatırım planlıyordu. Böylece bu yatırım genişletilmiş oldu.



5G teknolojisinin yaygınlaşması gelişmiş çip ihtiyacında patlama yarattı. Ayrıca Covid-19 nedeniyle dijitalleşme hızı da arttı bu da iletken çiplere ihtiyacın artmasına neden oldu.



Duyurunun ardından TSMC hisseleri Taipei borsasında yüzde 2 değer kazandı.



Çiplere yatırım açıklayan ilk şirket TSMC değil. Geçen hafta çip üreticisi Intel de iki yeni fabrika için 20 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıklamıştı.