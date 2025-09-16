Çıplaklar, Elon Musk’a savaş açtı: “Çeyrek milyon insan etkilenecek”

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde Starship roketi için fırlatma kapasitesini artırmayı planlıyor. Ancak planlanan genişleme, beklenmedik bir muhalefeti tetikledi: Nüdistler.



Çıplak güneşlenmenin yasal olduğu Playalinda Plajı’nın roket denemeleri nedeniyle yılda 60 kez kapatılabileceği iddiası, çevreciler, bölge halkı ve nüdist topluluğunun sert tepkisini çekti.



İNCELEME DEVAM EDİYOR



Federal Havacılık İdaresi (FAA), bu esnada SpaceX’in başvurusunu değerlendiriyor.



Hazırlanan çevresel etki raporu taslağında, Starship’in dev boyutu ve güçlü fırlatma profili nedeniyle geniş güvenlik alanlarının oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. Bu da hava trafiğini, deniz ulaşımını ve en önemlisi halka açık sahillere erişimi ciddi şekilde kısıtlayabilir.



SpaceX, Kennedy Uzay Merkezi’nde yeni altyapı kurmayı, Starship için fırlatma ve iniş operasyonlarını burada ya da açık denizdeki drone gemilerinde gerçekleştirmeyi planlıyor. İnşaat çalışmaları çoktan başlamış olsa da FAA henüz nihai onayı vermiş değil.



“BİNLERCE KİŞİ ETKİLENECEK”



Amerikan Çıplak Rekreasyon Derneği (AANR), sık sık yapılacak kapanmaların hem yerel ekosisteme hem de nüdist turizmine zarar vereceğini savunuyor. Derneğin eski bölge yöneticisi Deborah-Sue Stevens, eylül ayında yapılan bir kamu oturumunda şu sözleri dile getirdi:



“Benim gibi düşünen yaklaşık çeyrek milyon insan var. Onlar güzel, özgür ve kendileriyle benzer yaşam tarzına sahip insanlarla çevrili destinasyonları tercih ediyor. Playalinda bu insanlar için çok önemli.”



Dernek Direktörü Erich Schuttauf da kapanmaların zincirleme sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Playalinda kapandığında nüdistlerin, yakındaki Apollo Plajı’na akın edeceğini, bunun da bölge halkıyla çatışma yaratabileceğini söyledi.



ÇEVRESEL ETKİLER



Sadece nüdistler değil, çevreciler de endişeli. Çünkü Starship’in güçlü fırlatmaları, bölgedeki deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını tehdit edebilir. Ayrıca, plaj kapanmalarıyla birlikte yerel turizm gelirlerinde de azalma olacağı tahmin ediliyor.



Buna karşın SpaceX destekçileri, bu tür itirazların büyük resmi gölgelediğini savunuyor. Projenin bölgeye milyarlarca dolarlık yatırım getireceğini, yüzlerce yeni iş yaratacağını vurgulayanlar da var.



Florida Valisi Ron DeSantis’in ofisi mart ayında yaptığı açıklamada, “SpaceX’in yatırımı 1,8 milyar doları bulacak ve 2030’a kadar 600’den fazla tam zamanlı istihdam sağlayacak” ifadelerini kullanmıştı.



İNŞAAT BAŞLADI



Her ne kadar FAA çevresel etki raporunu henüz tamamlamamış olsa da, Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Starship fırlatma kulesi bir yıldan fazladır inşa ediliyor.



Nüdist topluluk, Playalinda’nın kapanmasının kendilerini daha da az sayıda alana sıkıştıracağını savunurken, bazı bölge sakinleri ise SpaceX’in ilerleyişini “kaçınılmaz” görüyor.

