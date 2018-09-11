2016'da PC'ye özel olarak yayınlanan Civilization VI geçen sene Apple iPad'e gelmişti. Popüler oyun yeni bir playforma, Nintendo Switch'e geliyor.

Bu gelişme, serinin Civilization II'den beri ilk defa konsollara geleceği anlamına geliyor.

Duyuruya göre Switch sürümü, temel oyunu ve tüm güncellemeleri içerecek. Bunun yanında PC sürümünde DLC olarak satılan bazı ek medeniyetler ve senaryolar da oyuna dahil edilecek: Vikings Scenario Pack, Poland Civilization & Scenario Pack, Australia Civilization & Scenario Pack, Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack

Oyunun çoklu oyunculu modu dört oyuncuyla sınırlı olacak. Duyuruda Rise and Fall genişleme paketinden ise bahsedilmedi. Ancak bu eklentinin oyuna çok şey eklediğini düşünürsek, gelecekte bir güncellemeyle Switch'e gelmesini bekleyebiliriz.



16 Kasım'da yayınlanacak Civilization VI'nın Switch sürümünün fiyatı henüz açıklanmadı.

