CloudFlare yine çöktü, Türkiye'deki sitelere de erişim sorunu yaşandı

Dünya genelinde internet sitelerinde sorun oluştuğu gözlemlenmeye başladı. Sayfa çökmelerinin sebebi anlaşıldığında ise işin arka planında CloudFlare'ın çöktüğü görüldü.

Downdetector.com sitesinden sorgulandığında CloudFlare'ın çöktüğüne dair bildirimlerin sayısının arttı. Hata nedeniyle Türkiye'de de birçok siteye erişilemedi.

SORUN DÜZELTİLDİ

Cloudflare, birçok bankanın, Shopify'ın, Zoom'un ve LinkedIn'in web sitelerinin çökmesine yol açan sorunu düzelttiğini duyurdu.

San Francisco merkezli şirket, Cuma günü durum sayfasında "Bir düzeltme uygulandı ve sonuçları izliyoruz" dedi. Aynı sayfa, günün erken saatlerinde Cloudflare kontrol paneli ve ilgili API'lerde sorunlar yaşandığını gösteriyor.

Cloudflare hisseleri Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6'ya kadar düştü, ardından bu kayıpların bir kısmını telafi ederek yaklaşık yüzde 2,5 daha düşük işlem gördü.

Geçtiğimiz ay Cloudflare'de yaşanan büyük kesinti, X'ten ChatGPT'ye kadar çeşitli web sitelerini saatlerce aksattı. Son dönemde, web sitelerinin çalışmasını sağlayan dijital altyapıyı sağlayan şirketlerdeki aksaklıklar nedeniyle dünya genelinde internet kullanımı birkaç kez sekteye uğradı ve bu durum, küresel bağlantının nispeten az sayıda oyuncuya bağlı olduğunu gözler önüne serdi.

Norveç ve İsveç hükümetlerinin internet siteleri çöktü, merkez bankası, egemen varlık fonu ve vergi dairesi de dahil olmak üzere çok sayıda Norveç devlet kurumunda yaygın kesintiler yaşandı.

Cloudflare yazılımı, dünya çapında yüz binlerce şirket tarafından kullanılmakta olup, web siteleri ile son kullanıcılar arasında bir tampon görevi görerek sitelerini aşırı trafik yüküne neden olabilecek saldırılardan koruyor. Yaygın kullanımı, birçok popüler web sitesinin Cloudflare kesintileri sırasında çökmesine veya güvenilmez hale gelmesine neden oluyor.