Cloudyflex, Avrupa Zoho Partnerleri arasında en inovatif marka fikirleri üreten şirket seçildi

Müşteri deneyimi, sektör ve büyüklük fark etmeksizin her işletme için birinci öncelik haline geldi. Müşteriye kusursuz bir deneyim sunmaya odaklanan her yapı, marka sadakatini dolayısıyla da gelirlerini artırıyor ve işinin sürdürülebilirliğini garanti altına alıyor.

İşin ucunda daha iyi bir deneyim olduğunda, tüketiciler daha fazla ödeme yapmaya dahi sıcak bakabiliyor. Bu durum, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çözümlerinin önemini her geçen gün daha da artırıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Zoho ise yeni nesil CRM çözümüyle, satış, pazarlama ve destek hizmetlerindeki deneyimin tek platformdan yönetilmesini sağlıyor.



250 bin işletme tarafından kullanılan Zoho, CRM Watchlist 2022’de güçlü rakiplerini geride bırakarak en yüksek puanı almayı başardı. Geçtiğimiz aylarda tüm dünyadan iş ortaklarını Zoho Inspire etkinliğine bir araya getiren Zoho, 9 yılı aşkın süredir Türkiye’deki ilk ve tek Premium Partneri Cloudyflex’i “Brand Champion 2022” (Marka Şampiyonu) ödülüne layık gördü. Ödülün dünya çapındaki Zoho iş ortakları arasında en yaratıcı marka fikirleri üreten şirketlere verildiğine dikkat çeken Cloudyflex Yönetici Ortağı Haluk Çavuşoğlu, bu ödüle sahip olabilmek için aranan temel kriterlere karşılık gelen yetkinlikleri şöyle açıkladı:



“Tecrübemizin yanı sıra, Zoho odaklı vizyonumuzun, bu ödülü almamıza büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de 9 yılı aşkın bir süredir Zoho'nun ilk ve tek Premium Partneri olarak hizmet veriyoruz. Uzmanlığımız ve birikimimiz tamamen Zoho ekosistemi üzerine kurulu. Dünya çapındaki Zoho iş ortakları göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa'da müşterilerinden en çok olumlu bildirim alan partnerler arasında lider bir konuma sahibiz. Yine Avrupa iş ortakları arasında potansiyel Zoho müşterilerine en yaratıcı biçimlerde erişme, müşterilere sunulan içerikler, topluluk yönetimi ve kullanıcı etkinlikleri arasında en aktif partnerlerden biriyiz. 9 yılın emeğinin böyle bir ödülle taçlandırılması beni ve ekibimi çok mutlu etti.”



TÜRKİYE, CRM KULLANIMI AÇISINDAN LİSTENİN ÜST SIRALARINDA YER ALIYOR



Haluk Çavuşoğlu, CRM ve müşteri deneyiminin geleceği konusunda da şu öngörülerde bulundu: “Teknolojiye çok açık bir ülke olan Türkiye’deki CRM pazarı her geçen yıl büyüyor. Gerek Avrupa gerekse dünya ile kıyasladığımızda CRM kullanımı açısından listenin üst sıralarında yer alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ekosistemin, kullanılabilirlik ve yapay zeka gibi alanlarda atılımlar yapacağını ve yapay zekanın CRM için yeni bi standarda dönüşeceğini düşünüyoruz. CRM çözümünde 4 yıldır yapay zeka kullanan Zoho’nun da bu konularda çalışmaları var. Ancak yapay zeka ve CRM entegrasyonu konusunda anlık mucizeler beklemek de çok gerçekçi değil.”



“ZOHO 5 YIL İÇİNDE SEKTÖR LİDERLERİ ARASINDAKI POZİSYONUNU GÜÇLENDİRECEK”



Zoho’nun organik büyüme stratejisi benimsediğini söyleyen Cloudyflex Yönetici Ortağı Haluk Çavuşoğlu, “Bu sayede her geçen yıl Zoho kullanan müşterilerimiz benzersiz, sıra dışı CRM ve müşteri deneyimi süreçlerine sahip oluyorlar. Zoho, sektör liderleri arasında yer alan güçlü bir marka. Önümüzdeki 5 yıl içinde Zoho markasının, CRM ve müşteri deneyimi alanındaki yenilikleriyle sektör liderleri arasındaki pozisyonunu oldukça güçlendireceğini düşünüyorum” dedi.



ZOHO CRM CANVAS STÜDYOSU, ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR YAPIYI TASARIMLA BULUŞTURDU



2021’de duyurulan Zoho CRM Canvas Tasarım Stüdyosu’nun, Zoho CRM üzerinde kullanılan CRM arayüzünün en küçük ayrıntısına kadar tasarlanmasını sağlayan oldukça yenilikçi ve güçlü bir özellik olduğuna dikkat çeken Haluk Çavuşoğlu, Canvas Tasarım Stüdyosu hakkında şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar Zoho CRM, tamamen özelleştirilebilir bir sistem olarak faaliyet gösterdi. Bu sistemle dilediğiniz şekilde yeni alan, modül, ekran, otomasyon gibi birçok noktayı açabiliyor ve mevcut olanları özelleştirebilirken, Zoho CRM Canvas Stüdyosu’yla ise bu yapıyı tasarımla buluşturarak ayrı bir seviyeye taşıyarak tamamlayabiliyorsunuz. CRM arayüzünü baştan aşağı kendiniz tasarlayabiliyorsunuz ve hem şirketinize hem de sektörünüze özel benzersiz ekranlar tasarlayarak çalışanlarınıza benzersiz bir CRM deneyimi yaşatabiliyorsunuz. Kullanıcılar geleneksel CRM ekranları yerine, bir e-ticaret sitesi ya da sosyal medya platformunda bulabileceğiniz şık ve sofistike ekranlar üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla çalışan motivasyonu da, CRM adaptasyonu da artıyor!”



“DİJİTAL İHTİYAÇLARI OLDUĞUNDA, MÜŞTERİLERİMİZE ÖNCE ZOHO'YA BAKMALARINI ÖNERIYORUZ"



Zoho CRM'in kullanıcı dostu entegrasyon ekosistemine de değinen Haluk Çavuşoğlu, Zoho uygulamalarının her ihtiyaca cevap veren çeşitliliğini ve tüm uygulamaların birbiriyle bağlantılı çalışabilmesine dair, “Zoho'nun CRM dışında, satış, pazarlama, satış sonrası servis, İK, proje yönetimi, süreç yönetimi gibi birçok sürece çözüm sunan 40’tan fazla uygulaması var. Ve bu uygulamalar hem CRM’le, hem de kendi aralarında bütünleşik çalışıyor. Bu noktada müşterilerimize herhangi bir dijital ihtiyaçları olduğunda, önce Zoho'ya bakmalarını öneriyoruz. Zoho One veya CRM Plus gibi paket çözümler kullanıyorsanız, zaten bu çözümlere sahip olabilirsiniz. Zoho kendi içerisindeki bu bütünleşik çalışma yapısı ile farklı platformlara ihtiyaç duyan şirketlere hem bütçe hem de zaman tasarrufu sağlıyor” dedi.



Entegrasyon ekosistemi açısından kıyaslama yapıldığında, Zoho CRM’in sektöründe öncü bir konumda yer aldığını hatırlatan Haluk Çavuşoğlu, “Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, WhatsApp gibi birçok farklı kanalla entegre çalışıyor. Ayrıca Zoho Marketplace platformundan, akıllı telefonunuza indirir gibi kolayca uygulama indirip çeşitli entegrasyonlar kurabiliyorsunuz. Zoho CRM'in 3. parti uygulamalarla entegrasyonu konusunda da oldukça esnek ve kolay. Entegrasyon dokümanlarına internetten erişilebiliyor API'lerle çalışan herhangi bir uygulamayla hızlı bir şekilde entegre edilebiliyor” dedi.