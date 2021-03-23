Clubhouse Android'e ne zaman gelecek? İşte şirketten açıklama

Son ayların popüler uygulaması Clubhouse'ın Android versiyonu için tarih verildi. Şirketin kurucu ortağı Davison, Android kullanıcıları için bahar sonunu veya yaz başını işaret etti.

ntv.com.tr 23.03.2021 - 14:54

Clubhouse Android'e ne zaman gelecek? İşte şirketten açıklama

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Sadece davetle girilen sesli paylaşım ağı Clubhouse'ın android versiyonunu milyonlarca kullanıcı bekliyor. 

Pandemi döneminde popülerliği artan ve değerine değer katan uygulama Android versiyonu geliştirme işine girdi. 

Android için Clubhouse'ın lansmanına ilişkin bilgi şirketin kurucu ortağı Paul Davison'dan geldi. 

Davison, Android versiyonunun için baharın sonlarında veya yazın başlarında piyasaya sürüleceğini aktardı. 

Kurucu ortak Davison ayrıca yakın zamanda Clubhouse'ın herkesin kullanımına açılacağını belirtti. Platforma yaratıcılık ve para kazanma amaçlı özellikler eklenecek. 

TWİTTER ÖNCE DAVRANACAK

Android'deki bu açığı keşfeden Twitter, Spaces adı altında bir özelliği Nisan ayında tüm kullanıcılarına açacak. Spaces tıpkı Clubhouse gibi kullanıcıların sohbet odaları kurmasına izin verecek. 

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