Clubhouse resmen Android'de (Nasıl üye olunur?)

Corona virüs pandemisiyle birlikte popüler olan uygulamalardan Clubhouse'un merakla beklenen android versiyonu geldi.



Önkayıt yapan kullanıcıların telefonlarına Clubhouse yüklendi. Diğer kullanıcılar ise Play Store üzerinden girip Clubhouse uygulamasını indirebiliyor.



Davetiye koduyla üye olunabilen sesli konuşma uygulaması Clubhouse Android'e gelmiş olsa bile halen kullanımda sorun yaşamanız mümkün.



Örneğin daha önce iOS tabanlı bir cihazla daha önce Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz.



Öte yandan sıfırdan üye olmak isteyenler için bir sorun gözükmüyor.



CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?



Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.



Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.



Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.



CLUBHOUSE’A NASIL ÜYE OLUNUR?



Uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.



Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.



Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.



Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

