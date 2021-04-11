Clubhouse'tan yalanlama geldi: 1.3 milyon kişinin verileri çalındı iddiası

Son günlerde sosyal medya platformlarının güvenlik açıklarına dair haberler artış gösterdi.

Son olarak sesli konuşma platformu Clubhouse'ın hacklendiği iddia edildi.

Cybernews'de yer alan bilgilere göre 1.3 milyon kişinin verileri bir hacker platformunda paylaşıldı.

İddiaya göre, sızan bilgiler arasında şu veriler bulunuyordu;

Kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL’si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi, kullanıcıları davet eden profil adı.

Bu verilerin hepsini tek tek Clubhouse platformunda görmek mümkün.

CLUBHOUSE'DAN YALANLAMA

Clubhouse Techmeme'nin Twitter paylaşımını alıntılayarak sızıntı iddialarını yalanladı. Şirket söz konusu datanın zaten kamuya açık olduğunu söyledi. Yani isteyen herkes Clubhouse'daki milyonlarda insanın birçok bilgisine uygulamadaki API üzerinden erişebiliyor.

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse uygulaması, 2020'de Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur.



Facebook ve Instagram’dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmayan Clubhouse uygulamasında, kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabiliyor.



Bekleme listesine girmeden uygulamaya üye olmak için, uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.



Popülerliği günden güne artan uygulama, 21 Ocak 2021’de bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?



Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.



Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.



Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.



Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.



CLUBHOUSE’A NASIL ÜYE OLUNUR?



Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.



Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.



Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.



Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.