Clubhouse'un Android sürümü için beta testleri başladı

Clubhouse'ın merakla beklenen Android versiyonunda beta testlerine başlandığı açıklandı. iOS'ta kullanılabilen Clubhouse pandemi döneminin en popüler uygulamalarından biri oldu.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 14:31 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 14:40

Clubhouse'un Android sürümü için beta testleri başladı

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Corona virüs pandemisine damga vuran uygulamaların başında sesli sohbet uygulaması Clubhouse geliyor. 

Davetle üye olunabilen platform bir anda patlama yaptı. Ancak uygulamanın sade iOS işletim sisteminde kullanılabilmesi milyonlarca android kullanıcısını üzmüştü. 

Clubhouse talep üzerine Android versiyonunu geliştirmek için kolları sıvadı. Mayıs sonu - Haziran başı gibi Android versiyonunun kullanıma açılması bekleniyor. Android kullanıcıları için Clubhouse'dan sevindirici bir haber geldi. 

Şirket, Android versiyonu için beta testlerine başladıklarını duyurdu. Beta sürümün ilerleyen günlerde çok daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor. 

Clubhouse tarafından yapılan açıklamada, Android versiyonunun geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi gittiğini açıkladı. 

Clubhouse'un Android versiyonu sürülmeden, Twitter Spaces başta olmak üzere Facebook ve Instagram gibi uygulamalar kendi sesli sohbet odaları geliştirmelerini yayınladı. 

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