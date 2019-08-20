Bilim dünyası Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nde yapılan araştırmayı konuşuyor. Bunun sebebi ise çalışmanın mutluluk ile ilgili ortaya koyduğu ilginç sonuç



Christoph Becker önderliğinde yapılan araştırmaya göre, çocuk sahibi olan kişilerde olmayanlara oranla daha az depresyon belirtisine rastlandı.



50 yaş ve üzeri 55 bin kişi ile yapılan araştırmayı ilginç kılan detay ise çocuk sahibi olan kişilerin mutluluk oranlarının çocukları evden ayrılıp kendi hayatlarını kurduklarında artış göstermesi.



Yayınlanan raporda çocukların aileleri ile yaşamayı bırakması ve finansal özgürlüklerini kazanması ile çocuk sahibi kişilerin mutluluk oranında gözle görülür bir artış saptandığı bilgisinin altı çizildi.



Araştırmada bunun başlıca nedenlerinin sorumlulukların azalması, maddi nedenler ve kişilerin kendilerine ayırdıkları zamanın artması gösterildi.

Araştırmanın sonuçları Nwe Scientist'te yayınlandı.

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