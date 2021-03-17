Coinbase, Cardano'yu (ADA) listeye ekleyeceklerini duyurdu (ADA coin fiyatı yükselişe geçti)

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, Cardano’yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu.

Coinbase tarafından yapılan açıklamada,

“Bugünden itibaren ADA desteği, Coinbase tarafından desteklenen tüm bölgelerde yer alacaktır. Likidite koşulları karşılandığı takdirde trade işlemleri 18 Mart Perşembe günü Pasifik saati ile (PT) 09.00’da başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Alım-satım işlemlerinin başlaması halinde ADA/USD, ADA/EUR, ADA/GBP ve ADA/BTC pariteleri ile işlem yapılabilecek.

ADA, Coinbase haberi duyulmadan önce 1,05 dolardan işlem görüyordu.

Yerel para birimi ADA’yı kullanan bir blokzinciri olan Cardano'nun değeri bu açıklamanın ardından yükselişe geçti.

Cardano, bu hafta içerisinde Bloomberg Terminal’e eklenmişti. Bu sayede, daha fazla profesyonel yatırımcının ADA ile etkileşime geçmesi bekleniyor.

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