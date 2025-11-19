Çok nadir görülen pembe çekirge fotoğraflandı: “Tarih öncesinden kalmış gibi”

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki nehir kıyısında, son derece nadir görülen pembe renkli bir çekirge görüntülendi.

Koruma departmanından araştırmacılar, Tekapo Gölü çevresinde yaptıkları yıllık çekirge araştırması sırasında koyu pembe renkli dişi bireye rastladı.

Bu tür, yalnızca Yeni Zelanda’ya özgü olan ve ülkenin en büyük ovalık çekirge türü olarak bilinen “dayanıklı çekirge” türü. Normalde bu çekirgeler, yaşadığı bölgedeki nehir taşlarına uyum sağlayacak şekilde gri veya kahverengi renkte oluyor. Bu nedenle pembe renkte bir bireyin görülmesi son derece ender bir durum.

“İNANILMAZ HEYECAN VERİCİ”

Araştırmaya katılan koruma görevlisi Jen Schori, The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Pembe bir tür olduğuna dair söylentiler duymuştum ama hiç görmemiştim. Çok heyecan vericiydi. Pembe çekirgeler olağanüstü nadir görülür” dedi.

Uzmanlara göre bu sıra dışı renk, “erythrism” adı verilen genetik bir mutasyondan kaynaklanıyor. Bu durum, kırmızı pigmentlerin aşırı üretilmesine ve normal renk pigmentlerinin azalmasına yol açıyor.

TEHLİKE ALTINDALAR

Yeni Zelanda yetkilileri, yetişkin dayanıklı çekirge sayısının ülke genelinde yalnızca 250 ile bin arasında olduğunu tahmin ediyor. Tür; yaşam alanı kaybı, iklim değişikliği ve yırtıcı tehditleri nedeniyle “ulusal ölçekte tehlike altında” kabul ediliyor.

Dişi bireylerin erkeklere göre yaklaşık iki kat büyük olduğu ve yumurta geliştirebilmeleri için uzun süre güneş altında kalmaları gerektiği belirtiliyor.

Schori, türü “neredeyse tarih öncesi görünümlü ve oldukça hantal” diye tanımlıyor.

Schori’nin aktardığına göre çekirgeler her ne kadar iyi zıplasa da kötü iniş yapıyor ve bu nedenle yırtıcılara karşı savunmasız. Pembe birey ise parlak rengi nedeniyle avcılar tarafından çok daha kolay fark edilecek.

“Bu yüzden bu nadir gözlem çok özel” diyen Schori, pembe çekirgenin yırtıcılardan koruma çitinin dışında bulunduğunu ve “kendi başına hayatta kalmak zorunda” olduğunu da ekledi.

DÜNYANIN İLK BÖCEK SIĞINAĞI

2018 yılında türü korumak için, yaşam alanlarının küçük bir kısmı yırtıcı hayvanlara kapalı bir çit ile çevrilmişti. Bunun dünyanın ilk böcek sığınağı olduğuna inanılıyor.

Bilim insanları, pembe çekirgenin üremesi hâlinde gelecekte daha fazla pembe bireyin gözlemlenebileceğini umuyor.

“Belki de çoğalacak ve daha fazla pembe göreceğiz” diyen Schori, bu nadir bireyin umut ışığı olabileceğini söyledi.