Çölde dikkat çeken enkaz: Uzay aracı parçası olabilir!

Batı Avustralya’nın Pilbara Çölü’nde bulunan büyük bir yanık enkaz parçasının uzaydan düşen bir cisim olduğu düşünülüyor. Batı Avustralya Polisi, cismin Dünya atmosferine yeniden giren bir uzay aracı parçası olabileceğini açıkladı. Newman kasabasının yaklaşık 30 kilometre uzağındaki bir maden yolu üzerinde keşfedilen gizemli nesne, bölgede çalışan madenciler tarafından fark edilip yetkililere bildirildi.

İlk incelemeler tamamen yanmış cismin bir uzay aracına ait olduğunu gösteriyor.

UZAY AJANSI DA DEVREDE



Polis, Avustralya Uzay Ajansı ve İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Dairesi’nin ortak yürüttüğü soruşturma sürüyor. Henüz kesin bir tanımlama yapılmamış olsa da, ilk incelemeler cismin bir uzay aracına ait olduğunu gösteriyor.



Avustralyalı uzay arkeoloğu Alice Gorman, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, cismin “Eylül ayında Çin tarafından fırlatılan bir Jieling roketinin dördüncü aşaması” olabileceğini öne sürdü.



Polis tarafından yapılan açıklamada, “İlk değerlendirmelere göre karbon fiberden yapılmış ve daha önce tespit edilen uzay çöpleriyle, özellikle yüksek basınçlı sıvıları taşıyan kompozit kaplama tanklarla uyumlu görünüyor” denildi.



Bu tür enkazların yeryüzüne ulaşması nadir görülüyor çünkü çoğu uzay aracı atmosferde yanacak şekilde tasarlanıyor.

UÇAK PARÇASI DEĞİL



Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, cismin herhangi bir ticari uçağa ait olmadığını doğruladı.



Uzay araçlarında kullanılan kompozit kaplama basınç kapları, yüksek basınçlı gaz ve sıvıların depolanmasında kullanılıyor. Bu tür enkazların yeryüzüne ulaşması nadir görülüyor, zira çoğu uzay aracı atmosferde yanacak şekilde tasarlanıyor.



Ayrıca Dünya yüzeyinin büyük kısmı suyla kaplı olduğu için, düşen parçalar genellikle okyanuslara düşüyor.



2023 yılında da benzer şekilde, denize düşen bir uzay aracı parçası Batı Avustralya kıyılarına vurmuştu.



"DOKUNMAYIN, YETKİLİLERE BİLDİRİN"



Avustralya Uzay Ajansı, halkı uyararak olası uzay enkazlarına dokunulmamasını, çünkü bu cisimlerin tehlikeli maddeler içerebileceğini hatırlattı. Şüpheli bir nesne bulunduğunda, yerel acil durum birimlerine haber verilmesi gerektiğini belirtti.



Kaynağı henüz kesinleşmeyen cismin hangi uzay aracına ait olduğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



Batı Avustralya Polisi, “Cisim güvenli şekilde koruma altına alınmıştır, halk için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.