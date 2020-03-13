Corna virüs karantinası hava kirliliğini düşürdü

İtalya'daki corona virüs karantinası kapsamında pek çok iş yeri kapatılmış durumda. Yörüngeden çekilen kareler ise bu durumun ülkedeki hava kirliliğini azaldığını gözler önüne serdi

ntv.com.tr 13.03.2020 - 08:29

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.  
  
Salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke olan İtalya geçtiğimiz günlerde karantina uygulamasına geçmişti. 
  
Virüs, dünya ekonomisine oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak bu hasar gezegenimiz için pozitif bir etkiye de sahip. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İtalya'daki hava kirliliği oranı gerilemiş durumda. 

14 Şubat, 24 Şubat, 4 Mart ve 8 Mart'ta çekilen bu kareler ESA'nın Sentinel 5 uydusundan elde edildi.  14 Şubat, 24 Şubat, 4 Mart ve 8 Mart'ta çekilen bu kareler ESA'nın Sentinel 5 uydusundan elde edildi. 

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uyduları ile saptanan görseller ülkenin özellikle kuzey bölümündeki hava kirliliğinde düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor 
  
Benzer bir durum geçtiğimiz haftalarda Çin'de de gözlemlenmişti. Uzmanlar bunun en önemli nedeninin salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan fabrikaları gösteriyor.  

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