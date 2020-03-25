Corona virüs Apple’ı unvanından etti

Dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede görülen ve 18 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) ekonomide de ciddi etkiler yarattı.



Ülke basınında yer alan habere göre, corona virüs salgını sonrası düşüş trendine giren borsalardan nasibini teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de aldı.



Bu kayıplardan en çok etkilene şirketlerden biri olan Apple yaşanan düşüş sonrası 1 trilyon dolar piyasa değerinin altına düştü.



4 Mart’ta 1 trilyon 325 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirketin son dönemde yaşadığı kayıp yüzde 20’nin üzerine çıktı.



Son düşüş ile 1 trilyon dolar bandının üstünde kalabilen tek isim bir başka ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft oldu.



Apple’ı geride bırakan Microsoft, 1 trilyon 29 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD borsalarının en değerli şirketi unvanını da ele geçirdi.



Apple 2 Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk teknoloji şirketi ve ilk ABD merkezli şirket olmuştu.