Corona virüs bankacılık işlemlerini dijitale kaydırdı

Bankaların yeni tip corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle müşterilerini dijital kanallara yönlendirmesi sonucu şubelerden yapılan işlemlerin toplam bankacılık işlemlerindeki payı tek hanelere düştü.



Kovid-19 salgınının yayılımının her geçen gün artması ve sosyal izolasyonun genişletilmesi, her sektörü olduğu gibi bankacılık alanını da etkiledi.



Bankaların yıllardır yatırım yaptığı dijital kanallar, zor geçen günlerde kurtarıcı oldu. Hem şube çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını ön planda tutan bankalar, şubeye gitmeksizin birçok bankacılık işlemini güvenli ve hızlı bir şeklide alternatif dağıtım kanallarıyla (ADK) yapabiliyor.



Bankaların son 2 haftada dijital kanalların kullanılmasına yönelik yoğun iletişimleri verilere de yansıdı.



Dijital kanallardan yapılan işlemlerin payı son 2 haftada yaklaşık 20 puan artarken, şubelerden yapılan bankacılık işlemlerinin payı ise tek haneli rakamlara geriledi.