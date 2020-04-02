Corona virüs DSÖ’nün oyun kararını değiştirdi

Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya genelinde on milyonlarca insan izole bir hayat sürüyor.



Zira uzmanlar virüsün bulaşma hızını düşürmek için en iyi yol olarak sosyal izolasyonu işaret ediyor.



Business Insider’da yer alan habere göre, pek çok oyun şirketi ortak bir adım atarak sosyal izolasyona destek vermek amacıyla dışarı çıkmak yerine evde oyun oynamayı öğütleyen bir kampanya başlattı.



Aynı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 18 oyun şirketi tarafından hayata geçirilen bu kampanyaya destek veriyor.



DSÖ’nin bu adımını ilginç kılan şey ise sadece 1 yıl önce bu konuda fikrinin farklı olması. Zira Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılında video oyun bağımlılığını ruhsal sağlık bozukluğu olarak tanımlamıştı.



DSÖ’nün Uluslararası Hastalıkları Sınıflandırma Birimi (ICD), dijital ve video oyun bağımlılığını "sürekli veya tekrarlayan oyun davranışı modeli" olarak literatüre eklemişti.