Corona virüs emoji’leri de etkiledi

Dünya üzerindeki neredeyse her ülkede görülen ve 95 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) ekonomide de ciddi etkiler yaratıyor.



Pek çok şirket salgın sonrası operasyonlarını erteleme kararı aldı. Bu şirketler kervanına akıllı cihazlarımızda kullandığımız emoji’lerin üreticisi The Unicode Consortium da katıldı.



The Verge’de yer alan habere göre The Unicode Consortium corona virüs salgını nedeniyle yeni emoji’lerin akıllı cihazlara geleceği tarihi erteleme kararı aldı.



Aynı habere göre, şirket önümüzdeki yıl kullanıma girmesi planlanan yeni emoji’lerin çıkış tarihini bir yıl erteledi.



Başka bir deyişle salgın nedeniyle akıllı cihazlara gelecek yeni emoji’ler 2022 yılında kullanıma sunulacak.