Corona virüs etkisi: 1 ayda 5 milyon yeni kullanıcı

The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+ kullanıcı rakamlarını açıkladı.



Yayına başladığı ilk günde 10 milyon üye toplamayı başaran platform, yayına girdiği ilk haftalarda teknik aksaklık haberleri ile gündeme gelmişti.



Disney Plus, 4 Mayıs Star Wars günü itibariyle abone sayısını 5 milyon artırarak 54.5 milyona çıkardı.



Şirket daha önce yaptığı açıklamada 2024 yılına kadar 60 ila 90 milyon arasında aboneye ulaşmayı hedeflediğini duyurmuştu.



Platformun hızlı büyümesi corona virüs etkisi olarak yorumlandı. Zira dünyanın pek çok ülkesinde on milyonlarca insan evlerinde kendilerini izole etmiş durumda. Uzmanlar bu durumun dijital platformlara olan talebi artırdığı görüşünde