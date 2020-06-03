Corona virüs etkisi: Hava kirliliği azalıyor, karbondioksit oranı artıyor

Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler dünyadaki hava kirliliğini oranını azaltmasına rağmen atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesi devam ediyor.



Dünyada insanların corona virüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalması, araç kullanımını büyük oranda düşürdü. İnsanların evde kalması havanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin azalmasını sağladı. Hava kirliliği dünyada azalsa da atmosferdeki karbondioksit oranı ise artmaya devam ediyor.



Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, karbondioksit değerleri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm (milyonda bir birim) iken, 2019 yılında bu değer 412 ppm değerine ulaştı. 2020 yılında ise karbondioksit oranı 416 ppm değerine yükseldi.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmosferdeki karbondioksit miktarının sanayileşmeyle beraber artmaya devam ettiğini söyledi.



Dünyanın her yerinde emisyon salınımının arttığını belirten Toros, bu durumun da küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla yaşattığını ifade etti.



Toros, koronavirüs salgınınıyla mücadelenin dünyada eğitimden, iş hayatına büyük bir değişim yaşattığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"İnsanların vakitlerini daha çok evde geçirmesi, seyahatlerin azalması, tesislerin kapanması veya sınırlı çalışmaları sonucu enerji taleplerinin azaldı. Bu durum da hava kirliliğini azalttı ve havanın kalitesinin iyileşmesine neden oldu. Koronavirüs döneminde insanlar evde kalsa da atmosferdeki karbon salınımı sürdü. Hava kirliliği dünya genelinde azalsa da 2020 yılında karbondioksit oranı 416 ppm değerine yükseldi. Ama 2020 yılındaki günlük karbondioksit salınım oranı 2019 yılına kıyaslandığında kısmen bir azalma söz konusu. Atmosferde karbondioksit oranının artmasının temel nedeni insanlardır. Çünkü insanlar hala çok aşırı elektrik ve enerji kullanıyor."



Karbondioksit değerinin azaltılmasa için önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizen Toros, "Enerji kaynakları ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmalıyız. Bunun yanında enerjide verimlilik çalışmaları arttırılmalı." dedi.

