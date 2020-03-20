Corona virüs etkisi: İnsanlı Ay görevi ertelenebilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), corona virüs salgını nedeniyle 2 roket tesisini daha kaptma kararı aldı. Salgın nedeniyle pek çok projesi sekteye uğrayan NASA’nın 2024’te yapılması beklenen Ay misyonunu da ertleyebileceği belirtiliyor.

ntv.com.tr 20.03.2020 - 11:05

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Dünya genelinde 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsü (COVID-19) uzay çalışmalarını da sekteye uğratıyor.

Russia Today’de yer alan habere göre, New Orlens yakınlarındaki iki roket tesisini NASA mühendisinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası kapatma kararı aldı.

Aynı habere göre afet müdahale yönergesi kapsamında alınan önlemleri 4’üncü seviyeye kadar yükselten NASA’nın bu kararı 2024 yılında yapılması beklenen insanlı Ay misyonunun ertelenmesine neden olabilir.

NASA geçtiğimiz günlerde 17 bin çalışanın büyük bir bölümünü evden çalıştırma kararı almıştı.

Karar NASA Yöneticisi Jim  Bridenstine tarafından uzay ajansının tüm çalışanlarına tebliğ edilmiş ve bunun ajansın tarihinde bir ilk olduğu bilgisinin altı çizilmişti.

NASA’NIN NİHAİ AMACI AY YÖRÜNGESİNDE İSTANSYON KURMAK

NASA’nın, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçladığı, 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulmasının ve burasının basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesinin hedeflendiği açıklanmıştı. 

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