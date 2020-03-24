Corona virüs etkisi: Köpeğini drone ile gezdirdi

Corona virüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini aştı. Virüsün yayılma hızını düşürmek üçün dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi evlerine kapanmış durumda.



Son haftalarda pek çok kişinin yaşadığı bu durum bazı rutinlerimize yeni çözümler bulmamızı da zorunlu hale getiriyor. Bir süredir köpeğini gezdiremeyen bir adamın bulduğu çözüm ise hayli ilginç.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rus Kesimi’nde yaşayan Vakis Demetriou isimli kişi köpeğini İnsansız Hava Aracı diğer adıyla drone ile gezdirdi.



Köpeğininin tasmasını drone’a bağlayan adam uzaktan kumanda ile cihazını yönlendirdi ve dışarıya çıkmasına gerek kalmadan köpeğini gezdirmiş oldu.



Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında kısa sürede ülkede gündem olan Demetriou karantinadaki 5’inci günü olduğunu belirtti ve “Evde kalın ama köpeğinizin mutluluğunu da unutmayın” dedi.