Corona virüs etkisi: Sürücüsüz taksi projesi ertelendi

Dünya genelinde 3 milyondan fazla insana bulaşan ve 200 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını şirketlerin planlarını da altüst etmiş durumda.



Engadget’ta yer alan habere göre, salgın nedeniyle sürücüsüz taksilerin hayatımıza gireceği tarih bir yıl ertelendi.



Aynı habere göre Ford’un 2021 yılında kullanıma girmesi için yoğun mesai harcadığı proje salgının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılına ertelendi



İlk çeyrek rakamlarını açıklayan Ford’un 2020’nin ilk üç ayında 2 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı. Şirket 2019’un aynı döneminde 1.1 milyar dolar kar sağlamıştı.



Ford cephesinde yaşanan bu kaybın ağırlıklı olarak corona virüs salgınından kaynaklandığı belirtiliyor.



Zira salgın nedeniyle otomobil şirketleri bir süre üretime ara vermek zorunda kalmış, otomobil satışları da son birkaç ayda ciddi düşüş göstermişti.

