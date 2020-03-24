Corona virüs etkisi: Telefon sevkiyatı yüzde 38 düştü

Corona virüs salgını akıllı telefon üretimine de olumsuz etki etti. Küresel üretimi mercek altına alan son rapora göre akıllı telefon sevkiyatı neredeyse yüzde 40 azalmış durumda.

ntv.com.tr 24.03.2020 - 14:18

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Corona virüsü atlatanların sayısı 102 bini geçti

Corona virüsü atlatanların sayısı 102 bini geçti

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen bugün ise 160’ın üzerinde ülkede rastlanan corona virüsü (COVID-19) 16 binden fazla kişinin hayatına mal olmuş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘pandemi’ olarak sınıflandırılan salgın pek çok sektörde de ciddi hasar bırakmaya başladı.

BBC’de yer alan habere göre, son yıllarda şirketlere hayli karlı bir pazar sunan akıllı telefon alanı ciddi oranda küçüldü.

Strategy Analytics’in 2020 yılının Şubat ayındaki telefon satışlarını mercek altına aldığı raporuna göre, akıllı telefon sevkiyatı yüzde 38’lik bir düşüş yaşadı.

Aynı rapora göre, bu dönemde üretilen telefon sayısı yaklaşık 62 milyon adet oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam ise 99.2 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Pek çok telefon üreticisinin fabrikalarının Çin’de olması ve bu tesislerin bir dönem kapalı kalmasının bu düşüşte hatırı sayılır bir payı olduğu belirtiliyor.

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