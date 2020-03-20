Corona virüs Netflix’i de vurdu

ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs binlerce kişinin hayatına mal olmuş durumda.



Kullanıcılarına internet üzerinden dizi ve film gibi içerikler sağlayan Netflix, corona virüs nedeniyle zor günler yaşıyor.



The Verge’de yer alan habere göre Avrupa’da artan trafiğe yanıt verememe noktasına gelen şirket, yayın kalitesini yüzde 25 oranında düşürme kararı aldı.



Aynı habere göre corona virüs salgını sonrası yaşanan yoğun trafiğe cevap veremeyen şirket en az bir ay boyunca kullanıcılarına düşük yayın kalitesi sunacak.



Şirketin söz konusu kararının bugün yürürlüğe girmesi ve Türkiye’deki kullanıcıları da etkilemesi bekleniyor.

