Corona virüs Netflix’i de vurdu

Corona virüs salgınından etkilenen şirketler kervanına Netflix de katıldı. Netflix artan trafiği karşılamayında çareyi yayın kalitesini yüzde 25 düşürmekte buldu.

ntv.com.tr 20.03.2020 - 08:19

netflix.jpg

İlişkili Haberler

Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme seçeneğini kaldırdı

Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme seçeneğini kaldırdı

ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs binlerce kişinin hayatına mal olmuş durumda.

Kullanıcılarına internet üzerinden dizi ve film gibi içerikler sağlayan Netflix, corona virüs nedeniyle zor günler yaşıyor.

The Verge’de yer alan habere göre Avrupa’da artan trafiğe yanıt verememe noktasına gelen şirket, yayın kalitesini yüzde 25 oranında düşürme kararı aldı.

Aynı habere göre corona virüs salgını sonrası yaşanan yoğun trafiğe cevap veremeyen şirket en az bir ay boyunca kullanıcılarına düşük yayın kalitesi sunacak.

Şirketin söz konusu kararının bugün yürürlüğe girmesi ve Türkiye’deki kullanıcıları da etkilemesi bekleniyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...