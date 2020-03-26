Corona virüs o uygulamayı zirveye taşıdı

Dünya genelinden 160’ın üzerinde ülkede görülen corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da değiştirdi.



Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.



İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.



O uygulamalardan birisi de Zoom. Sensor Tower tarafından yayınlanan verilere göre uygulama salgın sonrası en çok indirilen uygulamalar listedine üst sıralara çıktı.



Rapora göre, kullanıcılarının telekonferans yapmalarına imkan tanıyan uygulama Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama oldu.



Aynı habere göre, uygulamanın indirime oranı yüzde 213 arttı. Son dönemde uygulamayı yaklaşık 20 milyon kişi akıllı cihazlarına indirdi.



Business Insider’ın sorularını yanıtlayan Zoom CEO’su Eric Yuan son haftalarda platformun özellikle ücretsiz kullanan kişi sayısında ciddi bir artış yaşandığını doğruladı.

