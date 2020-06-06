Corona virüs sosyal medyada geçirilen süreyi artırdı

Corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun uygulandı. Bu süreçte evde kalan sosyal medya kullanıcılarının kullanım süreleri de artış gösterdi.

577 kişi ile online yapılan araştırmada, daha önce 3 saat olan sosyal medya kullanımının salgın sürecinde 5 saate çıktığı ölçüldü.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Koçyiğit, yaptıkları araştırma ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Salgın öncesinde 3 saat olan sosyal medya kullanım süresi pandemi günlerinde 5 saati geçtiği tespit edildi. Araştırmada, kullanıcıların yüzde 52'sinin de sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiği belirlendi. Kullanıcıların yüzde 55’ine göre sosyo-kültürel etkenler sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değiştirmektedir. Katılımcılara göre sosyal medya platformlarının çeşitliliği, farklı doyum arayışlarına sebep olmaktadır. Kullanıcıların yüzde 54'ünü, sosyal medya içeriklerini güvenilir bulmadığını söyledi. Öte yandan televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel medya içeriklerini güvenilir bulanların oranının ise yüzde 55 olduğu saptandı."



SOSYAL MEDYADA EĞLENCE BAŞI ÇEKİYOR

Koşulların sosyal medyaya olan bağımlılığı artırdığını düşünenlerin oranının yüzde 59 olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, "Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü sosyal medyayı eğlenmek için kullanırken yüzde 31'i bilgi edinmek, yüzde 10'u öğrenme sürecini desteklemek, yüzde 8'i sosyalleşmeye katkı sağlamak ve yüzde 7'si de diğer amaçlar için kullandığını belirtti." ifadesini kullandı.



Sosyal medya ile kamuoyu oluşturmada duyguların ve kişisel kanaatlerin, nesnel gerçeğin önüne geçtiğini düşünenlerin oranının yüzde 60 olduğu aktaran Koçyiğit, kullanıcıların yüzde 52'sinin, sosyal medya ile doğruların önemini yitirmeye başladığını düşündüğünü belirtti.

