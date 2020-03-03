Corona virüs Samsung'u da etkiledi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı 3 bini aşmış durumda. Salgından etkilenen şirketler kervanına Samsung da katıldı.



Gizmodo'da yer alan habere göre, Güney Kore merkezli şirketin geçtiğimiz aylarda tanıttığı amiral gemisi modeli istenilen satış rakamına ulaşamadı.



Samsung'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada düşük satış rakamlarının nedeni olarak Corona virüs salgını gösterildi.



Samsung sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Corona virüs enfeksiyon korkusu nedeniyle çevrimdışı mağazalara gelen ziyaretçi sayısı düştü” ifadesine yer verdi.



Yayınlanan raporlara göre S20 modellerinin satışa çıktığı ilk gün 70.800 adet satıldığı açıklanırken, Galaxy S10'da bu rakamın 140 bin, Note 10 modelinde ise 220 bin olduğu belirtiliyor.

