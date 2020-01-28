Corona virüsü salgını Apple'ın iPhone üretim planlarını bozabilir

Şu ana kadar 106 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone üretim planlarını da sekteye uğratabilir.

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Apple'ın bu yılın ilk yarısında iPhone  üretimini yüzde 10 artırma planı Çin'deki Corona virüsü salgını nedeniyle sekteye uğrayabilir. 

Nikkei Asian Review'de yer alan haberde, şirketin birçoğu Çin'de üretim merkezlerine sahip olan tedarikçilerinden 2020'nin ilk yarısında 80 milyona kadar iPhone üretmelerini istediği belirtildi. 

Apple, 65 milyon adede kadar eski iPhone ve 15 milyon adede kadar yeni indirimli model siparişi almış ve bunu Mart ayında açıklamayı planlıyordu. 

Ancak Nikkei, Şubat ayının üçüncü haftasında başlayacak olan seri üretimin virüs salgını nedeniyle ertelenebileceğini bildirdi. 

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'in ulaştığı bilgilere göre, Apple Şubat  ayında iPhone SE2 adını alması beklenen modelinin üretimine başlamayı planlıyordu.

Apple iPhone SE'yi 2016 yılında 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmuştu. iPhone SE'nin ülkemizdeki çıkış fiyatı ise 1999 TL olmuştu.

Şirketin iPhone 12 adını alması beklenen yeni modellerinin  lansmanını  ise son yıllarda olduğu gibi Eylül ayında gerçekleştirmesi bekleniyor 

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