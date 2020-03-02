Corona virüs bir konferansı daha iptal ettirdi

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aşmış durumda.



Virüs, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor. Salgın nedeniyle pek çok konferans iptal edilmiş durumda.



Mobil Dünya Kongresi, ve Facebook'un etkinliği F8'in ardından Game Developers Conference da virüs endişesi ile iptal edildi.



Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olarak gösterilen konferansın 2020'nin yaz aylarında yapılacağı belirtiliyor.



Game Developers Conference'tan konu ile ilgili yaptığı açıklamada söz konusu kararın katılımcı firmalar ile yapılan görüşmeler sonrası alındığı bilgisine yer verildi.