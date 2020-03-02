Corona virüs etkisi: Çin'de telefon satışları yüzde 40 azalabilir

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı.



Salgın, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor. Çin'de akıllı telefon satışları Corona virüs nedeniyle Ocak ayında yüzde 30'dan fazla düştü.



CNN International’ın araştırma şirketi IDC’nin verilerine dayandırdığı habere göre, 2020’nn ilk çeyreği için kayıbın yüzde 40’ı bulması bekleniyor.



Geçtiğimiz günlerde Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında telefon üreticileri yüzde 36.6 düşüşle toplam 20.4 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirmişti.



OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 92 DÜŞTÜ



Çin'de Şubat'ın ilk iki haftasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla otomobil satışları ise yüzde 92 düştü.



Çin Binek Araç Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, satışlar günde 811 otomobile kadar düştü. Aynı açıklamada söz konusu durumun şubat ayının 3'üncü haftası itibariyle iyileşme trendine gireceği bilgisinin altı çizildi.



İyileşme beklentisine rağmen Şubat sonu itibariyle ülkedeki otomobil satışının bir önceki yılın Şubat ayına oranla yüzde 70 oranında düşüş yaşayabileceği belirtiliyor.



Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, otomobil satışlarını istikrara kavuşturmak ve salgının talep üzerindeki etkisini azaltmak adına diğer hükümet birimleriyle birlikte çalışacağını ifade etmişti.