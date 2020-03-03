Corona virüs etkisi: Teknoloji devlerinden "evden çalışın" talimatı

Aralarında Apple, Google, Twitter gibi şirketlerin olduğu pek çok teknoloji devi Corona virüs salgını nedeniyle çalışanlarına evden çalışmaları talimatını verdi.

ntv.com.tr 03.03.2020 - 09:28

corona.jpg

İlişkili Haberler

Cebimizdeki tehlike: Akıllı telefonlar Corona virüs yayıyor

Cebimizdeki tehlike: Akıllı telefonlar Corona virüs yayıyor

Corona virüs için böyle özür diledi: Virüsü istemeden yaydık

Corona virüs için böyle özür diledi: Virüsü istemeden yaydık

İstanbul metrolarında corona virüs önlemi

İstanbul metrolarında corona virüs önlemi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor. 
  
Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri şimdi de çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulundu. 
  
Business Insider'da yer alan habere göre, Google, Coinbase, ve Twitter  belirli ofislerdeki çalışanlarına "evden çalışın" talimatı gönderdi. 
  
Aynı habere göre, Google Dublin'deki ofisindeki çalışanlarından salı günü işe gelmemelerini isterken, Twitter 5 bin çalışanının evden çalışabileceğini belirtti. 
  
Kripto para şirketi Coinbase ise virüs taşıdığından endişe eden çalışanlarının ofise gelmek zorunda olmadıklarını ve evde kalabileceğini duyurdu. 
  
Geçtiğimiz günlerde Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...