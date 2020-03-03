Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.



Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri şimdi de çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulundu.



Business Insider'da yer alan habere göre, Google, Coinbase, ve Twitter belirli ofislerdeki çalışanlarına "evden çalışın" talimatı gönderdi.



Aynı habere göre, Google Dublin'deki ofisindeki çalışanlarından salı günü işe gelmemelerini isterken, Twitter 5 bin çalışanının evden çalışabileceğini belirtti.



Kripto para şirketi Coinbase ise virüs taşıdığından endişe eden çalışanlarının ofise gelmek zorunda olmadıklarını ve evde kalabileceğini duyurdu.



Geçtiğimiz günlerde Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti.