Corona virüs önlemleri Türkiye'deki veri trafiğini %50 artırdı

11 Mart günü açıklanan ilk vakayla birlikte Türkiye, alınan corona virüs önlemleri dijital dünyada daha çok vakit geçirilmesine neden oldu. Son bir haftada Türkiye'deki veri trafiği %50 arttı.

ntv.com.tr 18.03.2020 - 07:53

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Corona virüsü hafife alan Elon Musk’tan geri adım

Corona virüsü hafife alan Elon Musk’tan geri adım

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) dünya genelinde 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. 
  
Uzmanlar salgının yayılma hızının düşük seviyede tutulması için evde durmanın ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamanın önemine vurgu yapıyor. 
  
Birçok şirketin çalışanlarının güvenliği için evden çalışma modeline geçmesi sonucu Türkiye'deki veri Trafiği %50 arttı. 
  
“Evden çalışmaya geçen firmaların video konferans ve benzeri iletişim yöntemlerini kullanması, bireylerin zorunlu olarak daha çok evde bulunmaları internet trafiğindeki artışın, akşam yoğun saatlerden gün içine sarkan bir duruma dönüştüğünü ortaya koyuyor” diye konuşan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Kıraç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden 16 Mart Pazartesi gününe kadar geçen süre zarfında, veri kullanım hacminde geçen haftaki normal günlerle karşılaştırdığımızda yüzde 50 civarlarında bir artış söz konusu.” 

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