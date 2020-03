Corona virüs etkisi: SXSW 2020 iptal edildi

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı.



Salgın, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor. Salgın endişesi, nedeniyle pek çok toplantı ve lansman iptal edilmiş durumda.



The Verge'de yer alan habere göre, 34 yıldır her yıl düzenlenen South by Southwest (SXSW) teknoloji fuarı iptal edildi.



Geçtiğimizi haftalarda pek çok şirket 13 - 22 Mart tarihlerinde Austin'de düzenlenmesi planlanan fuara salgın endişesi nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı.



Aynı habere göre, pek çok teknoloji şirketinin fuara katılmama kararının ardından organizatör firma SXSW'yi iptal etme kararı aldı.



Pek çok teknoloji şirketinin benzer yönde karar alması sonucu her yıl İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC tarihinde ilk defa iptal edilmişti.