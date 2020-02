Corona Virüsü PUBG'yi de etkiledi

Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı 910 oldu. Vaka sayısı ise 40 binin üzerinde.

Salgından etkilenen şirketler kervanına PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) da katıldı.



Şirket Corona virüsü nedeniyle Nisan ayında Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan PGS: Berlin etkinliğinin ertelendiğini duyurdu.



Şirketten yapılan resmi açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Oyuncularımızın, çalışanlarımızın ve taraftarlarımızın sağlığının ve güvenliğinin en önemli önceliklerimiz olması sebebiyle, Nisan ayındaki PGS: Berlin etkinliğini erteleme kararını almak bizim için zor bir süreçti. İlerleyen bir tarihte konu ile ilgili daha detaylı bir açıklama yayınlayacağız"

Due to the health concerns surrounding Coronavirus, we have decided to postpone PGS: Berlin. Our first priority is the safety of our players, staff, and fans.

We will provide more information at a later date.



View all: https://t.co/mvl3Y5LVX4