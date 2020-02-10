Corona Virüsü PUBG'yi de etkiledi

PUBG, Corona Virüsü salgını nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'de yapmayı planladığı etkinliğini ertelediğini duyurdu.

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Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı 910 oldu. Vaka sayısı ise 40 binin üzerinde.

Salgından etkilenen şirketler kervanına PlayerUnknown's Battlegrounds  (PUBG) da katıldı.  

Şirket Corona virüsü nedeniyle Nisan ayında Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan PGS: Berlin etkinliğinin ertelendiğini duyurdu. 

Şirketten yapılan resmi açıklama şu ifadelere yer verildi: 

"Oyuncularımızın, çalışanlarımızın ve taraftarlarımızın sağlığının ve güvenliğinin en önemli önceliklerimiz olması sebebiyle, Nisan ayındaki PGS: Berlin etkinliğini erteleme kararını almak bizim için zor bir süreçti. İlerleyen bir tarihte konu ile ilgili daha detaylı bir açıklama yayınlayacağız"  

Aynı açıklamada Berlin’deki etkinlik için erteleme kararı alınsa da 2020 yılında planlanan organizasyon sayısında bir değişiklik olmayacağının altı çizildi. 

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