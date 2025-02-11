Covid tedavisinde devrim yaratacak: Virüs üretimini yüzde 90 azalttığı keşfedildi

Covid-19 salgınının başlamasının üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, bilim insanları hala hastalığın uzun vadeli etkilerini incelemeye ve gelecekteki pandemileri önlemenin yollarını araştırmaya devam ediyor.

Şimdi, uluslararası bir araştırma ekibi, bu konudaki önemli bir bilgi parçasını ortaya çıkarmış olabilir.

Texas Tech Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden Profesör ve Bölüm Başkan Yardımcısı David Ray liderliğindeki Ray Laboratuvarı, Nature dergisinde yayımlanan yarasa genomları üzerine yapılan bir çalışmaya katkıda bulundu.

Araştırmaları, bazı yarasa türlerinin diğer hayvanlara kıyasla daha güçlü bağışıklık adaptasyonlarına sahip olduğunu ortaya koydu.

VİRÜS ÜRETİMİNİ YÜZDE 90’A KADAR AZALTIYOR



Bilim insanları, özellikle COVID-19’un ağır seyriyle ilişkili olan ISG15 genine odaklandı. Yarasalar, insanlara bulaşabilen birçok virüsü taşımasına rağmen, bu virüslerden etkilenmiyor.

Çalışmada, yarasalardan elde edilen ISG15 geninin SARS-CoV-2 üretimini yüzde 80-90 oranında azalttığı, ancak insanlardaki ISG15 geninin herhangi bir antiviral etki göstermediği tespit edildi.

"İNANILMAZ BİR DİRENÇ GÖSTERME YETENEĞİNE SAHİP"

Ray, “Yarasalar, bizi savunmasız hale getiren viral enfeksiyonlara karşı inanılmaz bir direnç gösterme yeteneğine sahip. Biz ağır hastalanırken, yarasalar aynı patojenlere maruz kaldıklarında neredeyse hiçbir belirti göstermiyor.” diye konuştu.