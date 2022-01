CRM yazılımları da Metaverse'e entegre olacak

Müşteri ilişkileri ve müşteri deneyimi önem kazandıkça, CRM yazılımlarına ihtiyaç da artıyor.

Geçmişi 80'li yıllara uzanan CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) uygulamaları, bugün halen müşteri memnuniyetini belirleyen trendler arasında yer alıyor. Pazarlama profesyonelleri, 2022'nin analitik ve içgörülerin daha fazla ortaya çıkacağı ve değer yaratacağı bir yıl olacağını söylerken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması'na göre 2021’de Türkiye’de CRM kullanımı yüzde 10,6’da seyrediyor. 10-49 çalışanı olan işletmelerde bu oran yüzde 9,3’e kadar geriliyor.

Planports CRM Satış ve İş Geliştirme Direktörü Okan Yaylagül

Teknolojinin hızla geliştiği dijital çağda müşteri memnuniyetini artırmanın işletmelerin stratejik hedeflere ulaşmasında itici bir güç oluşturduğunu aktaran Planports CRM Satış ve İş Geliştirme Direktörü Okan Yaylagül, "Müşteri deneyimi gün geçtikçe dijitalleşiyor. Verilerden içgörü elde ederek gelişmiş bir deneyim sunmak artık daha kolay.

Bu noktada CRM yazılımları, müşteri deneyiminden yola çıkarak, müşterilerin satınalma alışkanlıklarına göre analiz yapıp daha iyi bir müşteri deneyimi tasarlanmasına olanak sağlıyor ve bu sayede işletmelerin gelirlerini artırıyor. CRM kullanmayan işletmeler, çağa uyum sağlayamayıp sektördeki varlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar" dedi.



"CRM PROGRAMLARI SATIŞLARDA YÜZDE 200 ARTIŞ SAĞLIYOR"



CRM yazılımlarının işletmelere durum ve rekabet analizi avantajları sunduğunu söyleyen Planports CRM Satış ve İş Geliştirme Direktörü Okan Yaylagül, "Dijitalleşmeyle birlikte değişen müşteri deneyimi, uygulamaların müşterisini tanıyıp, tercihlerine göre gelişmiş çözümler sunma zorunluluğu doğuruyor.

Dünya çapındaki işletmeler CRM yazılımıyla iş planı, süreç yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimini dijitalleştirerek, hem rekabet gücü elde ediyor, hem de müşteri sadakati kazanıyor.

Dijitalleşmenin yarattığı rekabet ortamında uzun vadede ayakta kalmayı hedefleyen işletmeler, CRM programları aracılığıyla elde ettikleri verilerle müşteri memnuniyetini akıllıca yönetebiliyor ve finansal disiplin elde ediyor. Bu durum satış rakamlarına da artı olarak yansıyor. Araştırmalar, CRM programı kullanan işletmelerin satışlarında %40’tan %200’e kadar oldukça geniş bir skalada artış elde ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"CRM İÇİN HARCANAN HER 1 DOLAR 8,71 DOLAR OLARAK DÖNÜYOR"



Müşteri ilişkilerini tasarlamak veya iyileştirmek isteyen her sektörden işletmenin CRM yazılımı kullanabileceğini aktaran Okan Yaylagül, "CRM yazılımları her sektörle uyumlu bir çözüm olduğu için işletme ayrımı söz konusu değil. Hatta dünya devi firmalar CRM'den başka alternatif bile düşünmezler. Çünkü CRM onlar için bir maliyet değil kâr merkezi; gelirlerinin artmasını sağlayan, işlerini optimize ettikleri ve kısa sürede fayda gördükleri bir platformdur.

Öyle ki eğer bir işletme CRM yazılımını aldıktan hemen sonra düzenli bir şekilde kullanmaya başlarsa, 1-2 ay içerisinde etkisini görmeye başlıyor. Çünkü daha önce takip etmediği ya da edemediği işleri düzenli bir şekilde izleme şansı yakalıyor. Üstelik CRM yazılımlarının etkileri sadece kısa süreli de değil. Uygulamayı kullanan işletmeler CRM için harcadıkları her 1 USD karşılığında ortalama 8,71 USD getiri (ROI) elde ediyor" ifadelerini kullandı.



İLERİDE METAVERSE İLE ENTEGRE OLACAK



CRM yazılımlarının teknolojinin gelişmesiyle gelecekte şekil değiştireceğini öngören Okan Yaylagül, "Dijitalleşmeyle birlikte iş dünyasında rekabet artıkça CRM’e ayrılan bütçeler de artacak. CRM kısa vadede mobil yeteneklerini artırırken, orta vadede ise yapay zekayla şekillenerek hayatı daha da kolaylaştıracak. Bunun en yakın örneğini metaversede göreceğiz.

Metaverse tamamen hayata geçirildiğinde, sorun yaşayan bir müşteri bunu paylaşmak için ekran görüntüsü alıp iletmekle zaman kaybetmeyecek. Çünkü CRM kullanan işletmeler o ekranı konum fark etmeksizin zaten canlı olarak görüntüleyebilecek. Metaverse, işletmelerin müşteri buldukları, reklam verdikleri bir evrene dönüşürken CRM, metaverseden otomatik olarak bu müşteri verisini çekip analiz eden yazılımlara dönüşecek ve her türlü cihaz ve donanıma yüklenebilecek" dedi.



20 BİN KULLANICIYA ULAŞTILAR



Okan Yaylagül, “Planports olarak işletmelere en güncel ve yapay zekayla entegre CRM yazılım çözümlerini sunmak için şimdiden çalışmaya başladık” diyerek hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

"Dünyadaki en hızlı ve en kullanıcı dostu CRM yazılımı Planports olarak şu zamana kadar gerek farklı dil seçeneklerimiz gerekse teklif hazırlama, sipariş, ön muhasebe gibi bazı ek özelliklerimizle sektörde ayrışarak 20 bin kullanıcıya ulaştık. Fakat hayatımız dijitalleşmeye devam edecek ve değişiklikler kaçınılmaz hale gelecek. Bu yüzden CRM yazılımları da dönüşecek.

Bu noktada uzun vadeli hayallerimizin ilk sırasında Planports’u otomobillerle konuşabilir hale getirip, iş süreçleriyle ilgili öneriler verebilmesini sağlamak yer alırken, elbette bugün de müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışmalar yapıyoruz. Yeni dil seçeneklerimizi büyütüyor ve yeni akıllı özellikler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misyon ve vizyonumuzla müşteri deneyimi algısına yön veren bir yazılım şirketi olarak dünya çapında büyümeye devam edeceğiz."