CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı

CrowdStrike'tan geçen hafta kaynaklanan küresel yazılım sorunu sebebiyle Hava Trafik Akış Yönetimi (ATFM) gecikmeleri, önceki haftaya göre yüzde 36 artışla günde 258 bin dakika, uçuş başına 7,5 dakika gibi rekor seviyede gerçekleşti.

CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
CrowdStrike'a tepkiler artıyor: 5 milyar dolarlık arıza için 10 dolarlık çeki

CrowdStrike'a tepkiler artıyor: 5 milyar dolarlık arıza için 10 dolarlık çeki

Haberi Görüntüle

Geçen hafta siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geldi.

Her hafta periyodik olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Genel Bakış Raporu'na göre, geçen hafta ortalama günlük 34 bin 260 uçuş kaydedildi.

Haftanın son üç gününde, 19 Temmuz'daki küresel yazılım krizi nedeniyle önceki haftaya göre daha az uçuş yapıldı.

CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı - 1

19 Temmuz'da CrowdStrike'tan kaynaklanan hatanın, hava yolları ve havalimanları üzerinde zincirleme etki yarattığı belirtilen raporda, halihazırda oldukça yoğun olan rotalar üzerinde de ilave baskı oluştu.

Orta Avrupa'nın büyük bölümündeki zorlu hava koşullarıyla birleşen bu durum, kıta genelinde önemli gecikme ve aksamalara neden oldu.

Rapora göre, ATFM gecikmeleri, önceki haftaya göre yüzde 36 artışla günde 258 bin dakika, uçuş başına 7,5 dakika gibi rekor seviyede gerçekleşti. Güneydoğu Avrupa'da bulunan Hava Sahası Kontrol Merkezleri (ACC) daha fazla etkilendi.

19 Temmuz'da meydana gelen küresel kesintinin çok sayıda hava yolu ve havaalanını etkilediğine işaret edilen raporda, İngiltere'de bulunan, ülkenin ve dünyanın en büyük havalimanlarından Heathrow ve Gatwick'te de kesintiden dolayı gecikmeler yaşandı.

Merkezi ABD'de yer alan "FlightAware" internet sitesindeki verilere göre ise küresel yazılım sorunu dünya genelinde günde ortalama 90 bin uçuş yapan ticari hava yolu firmalarını ciddi sıkıntıya soktu.

Kriz günü 5 bin 171 sefer iptal edilirken 46 bin 13 uçuşta rötar yaşandı.

Dünyada bu yıl günlük uçuş iptal ortalaması yaklaşık 1200 oldu, 19 Temmuz'da ise uçuş iptallerinde 4 katın üzerinde artış meydana geldi.

Yazılım krizinin faturası belli oldu

Yazılım krizinin faturası belli oldu

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

2024 YKS tercihleri: Uzmanlardan tavsiyeler

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Şempanzelerde insan benzeri iletişim: Konuşma sırası bekliyorlar

Şempanzelerde insan benzeri iletişim: Konuşma sırası bekliyorlar

iPhone kullanıcıları endişeli: Safari'de erişim problemi yaşanıyor

iPhone kullanıcıları endişeli: Safari'de erişim problemi yaşanıyor

Apple, iPhone 16 ile aşırı ısınma sorununu çözmek istiyor

Apple, iPhone 16 ile aşırı ısınma sorununu çözmek istiyor

Meta ilk kez açıkladı: WhatsApp'ın ABD'deki kullanıcı sayısı belli oldu

Meta ilk kez açıkladı: WhatsApp'ın ABD'deki kullanıcı sayısı belli oldu

Epic Games, Fortnite'ın AB'de iPhone'a geri döndüğünü duyurdu

Epic Games, Fortnite'ın AB'de iPhone'a geri döndüğünü duyurdu

Dünyanın en yalnız ağacı yapay zeka ile eş arıyor

Dünyanın en yalnız ağacı yapay zeka ile eş arıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...