Crowdstrike'tan ilk açıklama: "Sorun tespit edilip, düzeltildi"

Küresel olarak Windows sistemlerinin çökmesi, havayolları, hastaneler, süpermarketler ve yazılım sağlayıcıları gibi birçok işletmeyi etkiledi. Sorunun CrowdStrike'ın hatalı bir güncellemesinden kaynaklandığı ve mavi ekran hatasına neden olduğu biliniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan CrowdStrike CEO'su George Kurtz, yalnızca Windows sistemlerinin etkilendiğini ve sorunun izole edilip düzeltildiğini duyurdu. Microsoft ise uygulamalarının ve hizmetlerinin iyileştiğini açıkladı.

Crowdstrike'tan ilk açıklama: "Sorun tespit edilip, düzeltildi"

Dünya çapında çok sayıda Windows sistemine sahip bilgisayarlar çökmüş durumda ve bu durum havayolları, hastaneler, süpermarketler,  sağlayıcıları ve daha fazlası gibi işletmeleri etkiliyor.

Sorun, siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın Falcon Sensor yazılımındaki hatalı bir güncellemeden kaynaklanıyor ve birçok insan için mavi ekran hatasına neden oluyor.

Hem 'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike hem de Windows sistemleri etkilenen Microsoft bu konuda sessiz kalmıştı.

BBC'ye konuşan Microsoft sözcüsü, "Üçüncü taraf bir yazılım platformundan gelen bir güncelleme nedeniyle Windows cihazlarını etkileyen bir sorunun farkındayız. Sorunun yakında çözüleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu

SORUN TESPİT EDİLİP DÜZELTİLDİ

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, "CrowdStrike, Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme yapılmıştır. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumdadır." diye yazdı.

"UYGULAMA VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİĞİ GÖZÜKÜYOR"

Microsoft 365 resmi Twitter/X hesabından yaptığı paylaşımda, "Etki azaltma eylemlerimizi tamamladık ve telemetri, daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin iyileştiğini gösteriyor. Etkinin tamamen çözüldüğünden emin olmak için bir izleme dönemine giriyoruz." ifadelerini kullandı.

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