CS2 sınırlı test daveti nasıl alınır? (Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?)

Oyunseverler, Counter Strike 2'nin ne zaman çıkacağını merak ediyor.
Valve, Counter-Strike: Global Offensive'de (CS:GO) seçkin hesaba sahip olan bazı kullanıcılara CS2 erişimi sağladı.
Sınırlı test davetinde "Bu testin amacı CS2'nin bir takım özelliklerini çeşitli kullanıcı konfigürasyonlarında değerlendirmek, sunucu altyapısında test yapmak ve geri bildirim toplamaktır." ifadeleri yer aldı.
Counter Strike'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, Counter-Strike 2'deki becerinizin kesin bir göstergesi olan CS Rating'i tanıtıyoruz. Bölgesel ve Dünya Liderlik Tabloları ile tam olarak ne durumda olduğunuzu bileceksiniz.
HARİTA BAŞINA BECERİ GRUBU
CS2'deki rekabetçi mod artık harita başına Beceri Grupları içeriyor, böylece oyuncular favori haritalarında ustalaşabiliyor.
Counter-Strike 2'de maç uzunluğu, kazananı belirlemek için uzatmalarla birlikte 12 turluk yarılara dönüşüyor.
SINIRLI TEST DAVETİ NASIL ALINIR?
Counter Strike bugünden itibaren mümkün olduğunca çok sayıda uygun olan oyuncuyu Sınırlı Teste davet etmek istiyor.
Uygun olmak için oyuncuların CS:GO Prime Statüsüne, aktif bir Rekabetçi Beceri Grubuna sahip olması ve resmi eşleştirme oyunlarının çoğunu Sınırlı Testin mevcut olduğu bölgelerden birinde oynaması gerekir.
DE INFERNO HARİTASI EKLENDİ
Counter Strike, tekrardan restore ettiği de_inferno haritasını CS2 oyununa eklediğini duyurdu.
CS 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Henüz CS2'nin çıkış yapacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak CS2, rütbesi açık ve Seçkin hesaba sahip olan herkese açıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Teknoloji
- Oyunlar
- Oyun