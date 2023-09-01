CS2 sınırlı test daveti nasıl alınır? (Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?)

Counter Strike, merakla beklenen yeni oyunu için seçkin hesaplara Sınırlı Test daveti göndermeye başladı. Peki CS2'de sınırlı test daveti nasıl alınır? CS2 ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

CS2 sınırlı test daveti nasıl alınır? (Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?)

Oyunseverler, Counter Strike 2'nin ne zaman çıkacağını merak ediyor.

Valve, Counter-Strike: Global Offensive'de (CS:GO) seçkin hesaba sahip olan bazı kullanıcılara CS2 erişimi sağladı.

Sınırlı test davetinde "Bu testin amacı CS2'nin bir takım özelliklerini çeşitli kullanıcı konfigürasyonlarında değerlendirmek, sunucu altyapısında test yapmak ve geri bildirim toplamaktır." ifadeleri yer aldı.

Counter Strike'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, Counter-Strike 2'deki becerinizin kesin bir göstergesi olan CS Rating'i tanıtıyoruz. Bölgesel ve Dünya Liderlik Tabloları ile tam olarak ne durumda olduğunuzu bileceksiniz.

HARİTA BAŞINA BECERİ GRUBU

CS2'deki rekabetçi mod artık harita başına Beceri Grupları içeriyor, böylece oyuncular favori haritalarında ustalaşabiliyor.

Counter-Strike 2'de maç uzunluğu, kazananı belirlemek için uzatmalarla birlikte 12 turluk yarılara dönüşüyor.

CS2 sınırlı test daveti nasıl alınır? (Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?) - 1


SINIRLI TEST DAVETİ NASIL ALINIR?

Counter Strike bugünden itibaren mümkün olduğunca çok sayıda uygun olan oyuncuyu Sınırlı Teste davet etmek istiyor.

Uygun olmak için oyuncuların CS:GO Prime Statüsüne, aktif bir Rekabetçi Beceri Grubuna sahip olması ve resmi eşleştirme oyunlarının çoğunu Sınırlı Testin mevcut olduğu bölgelerden birinde oynaması gerekir.

CS2 sınırlı test daveti nasıl alınır? (Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?) - 2

DE INFERNO HARİTASI EKLENDİ

Counter Strike, tekrardan restore ettiği de_inferno haritasını CS2 oyununa eklediğini duyurdu.

CS 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz CS2'nin çıkış yapacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak CS2, rütbesi açık ve Seçkin hesaba sahip olan herkese açıldı.

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