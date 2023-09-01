CS2 sınırlı test daveti nasıl alınır? (Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?)

Oyunseverler, Counter Strike 2'nin ne zaman çıkacağını merak ediyor.



Valve, Counter-Strike: Global Offensive'de (CS:GO) seçkin hesaba sahip olan bazı kullanıcılara CS2 erişimi sağladı.



Sınırlı test davetinde "Bu testin amacı CS2'nin bir takım özelliklerini çeşitli kullanıcı konfigürasyonlarında değerlendirmek, sunucu altyapısında test yapmak ve geri bildirim toplamaktır." ifadeleri yer aldı.



Counter Strike'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, Counter-Strike 2'deki becerinizin kesin bir göstergesi olan CS Rating'i tanıtıyoruz. Bölgesel ve Dünya Liderlik Tabloları ile tam olarak ne durumda olduğunuzu bileceksiniz.



HARİTA BAŞINA BECERİ GRUBU



CS2'deki rekabetçi mod artık harita başına Beceri Grupları içeriyor, böylece oyuncular favori haritalarında ustalaşabiliyor.

Counter-Strike 2'de maç uzunluğu, kazananı belirlemek için uzatmalarla birlikte 12 turluk yarılara dönüşüyor.

