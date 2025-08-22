Cüce gezegen Ceres'te "yaşam koşulları" keşfi

Uzaylı yaşamını bulma arayışında gözler genellikle evrenin en uzak noktalarına çevrilse de, NASA bilim insanları yeni bir çalışmada daha yakın bir adrese dikkat çekti: Mars ile Jüpiter arasında yer alan cüce gezegen Ceres.

Araştırmaya göre Ceres, milyarlarca yıl önce mikrobiyal yaşamı destekleyebilecek koşullara sahipti. Önceki bulgular, gezegenin yüzeyinin altında tuzlu su gölleri ve organik karbon molekülleri bulunduğunu göstermişti. Ancak yaşam için temel gereksinimlerden biri olan besin kaynağına dair uzun süre net kanıt yoktu.

Yeni bilgisayar simülasyonları ise 2,5 ila 4 milyar yıl önce Ceres’in iç yapısında radyoaktif elementlerin yarattığı sıcaklık sayesinde, mikroskobik canlılar için için adeta bir “kimyasal enerji ziyafeti” oluştuğunu ortaya koydu.

Bu dönemde gezegenin çekirdeğine yakın bölgelerde suyun sıcaklığı 270 dereceyi aşarak yüzeye doğru yükseldi, soğuk suyla karıştı ve çözünmüş minerallerle gazları da beraberinde taşıdı.

BİLİNEN YAŞAM İÇİN ÇOK SOĞUK

Arizona State Üniversitesi’nden araştırmacı Sam Courville, “Dünyada yeraltından gelen sıcak suyun okyanuslarla buluşması çoğu zaman mikroplar için bir enerji kaynağı oluyor. Ceres’te de benzer bir süreç yaşanmış olabilir” dedi.

2018’de NASA’nın Dawn görevi, Ceres’in yüzeyinde gözlemlenen parlak tabakaların, yeraltından sızan sıvının ardından geriye kalan tuzlardan oluştuğunu ortaya çıkarmıştı. Ancak günümüzde bu rezervuarların sıcaklığı yaklaşık eksi 63 derece seviyesinde, yani bilinen yaşam biçimleri için çok soğuk.

Cambridge Üniversitesi’nden gezegen oluşumu uzmanı Prof. Helen Williams ise çalışmayı “heyecan verici” olarak nitelendirerek, “Bu araştırma, bir dönem Ceres’in yüzeyinde su bulunabileceğini gösteriyor. Su, yaşam için gerekli elementleri taşır ve yoğunlaştırır” diye konuştu.

MİLYARLARCA YIL ÖNCE TÜKENDİ

Daily Mail'e göre bilim insanları, Ceres’in yaşam potansiyelinin artık ortadan kalktığını belirtiyor. Zira yaşam için gerekli sıcaklığı sağlayan radyoaktif ısı kaynağı milyarlarca yıl önce tükenmiş durumda.

Ayrıca Ceres, Europa veya Enceladus gibi büyük gezegenlerin güçlü kütle çekim etkisiyle ısınmadığı için artık tamamen donmuş halde.

Buna rağmen araştırmacılar, bu bulgunun evrende yaşam olasılığına dair yeni bir kapı araladığını vurguluyor. Çalışmaya göre, kendi radyoaktif ısısıyla geçici olarak yaşanabilir hale gelen küçük gök cisimleri sanılandan çok daha yaygın olabilir.